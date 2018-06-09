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Этот контент был опубликован 10 июня 2018 г. 0:46 10.06.2018 - 00:46

Вашингтон. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил на пути Сингапур, что предстоящая встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном может стать возможностью улучшить ситуацию для Северной Кореи и всего мира.

"Я на пути в Сингапур, где у нас есть шанс достичь действительно прекрасного результата для Северной Кореи и мира. Это, определенно, будет волнующий день, и я знаю: Ким Чен Ын будет работать очень усердно, чтобы сделать что-то, что редко делалось раньше для создания мира и великого процветания для его страны", - написал он в своем Твиттере.

"Я с нетерпением жду встречи с ним и чувствую, что эта редкая возможность не будет потрачена впустую!" - подчеркнул Д.Трамп.

Встреча американского президента и лидера КНДР Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

1кю аю жг

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