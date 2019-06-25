Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 2:35

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в интервью Hill.TV заявил, что ему не нужно одобрение Конгресса, чтобы нанести удар по Ирану.

"Да", - ответил он на вопрос журналиста о том, есть ли у него, по его мнению, полномочия инициировать военные действия против Ирана без предварительного обращения в Конгресс.

"Но мы держим Конгресс в курсе того, что делаем... И я думаю, что это то, что они ценят", - сказал Трамп.

"Мне нравится держать их в курсе, но я не обязан делать это юридически", - добавил президент США.

Он напомнил, что был близок к решению нанести удар по Ирану.

"Я собирался принять это решение к определенному времени, и я решил не делать этого, потому что это было не совсем пропорционально", - подчеркнул Трамп.

Президент также оспорил слова спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси о том, что ему необходимо одобрение Конгресса для любых "военных действий" против Ирана.

"Не согласен. Большинство людей с этим не согласны", - заявил он.

Пелоси сделала свое заявление после того, как стало известно, что Трамп планировал нанести удар по Ирану в ответ на атаку на американский беспилотник, но отменил решение. Тогда она сообщила, что не была уведомлена чиновниками администрации об этом.

Лидер меньшинства Сената Чарльз Шумер также напомнил президенту во время встречи в Белом доме, что ему понадобится разрешение Конгресса перед любыми военными действиями против Ирана.

В свою очередь, сенаторы Тим Кейн и Том Удалл предложили поправку к законопроекту о расходах на оборону, которая не позволит Трампу использовать госсредства для удара по Ирану без одобрения Конгресса.

1вз гс

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