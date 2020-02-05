Этот контент был опубликован 5 февраля 2020 г. 4:05

Вашингтон. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - В Пекине с уважением относятся к политике США в отношении Китая, и довольны результатами заключенной торговой сделки, заявил в среду президент США Дональд Трамп.

"Они уважают то, что мы сделали, потому что, откровенно говоря, они никогда не могли поверить в то, что им удавалось год за годом, десятилетие за десятилетием, обходиться без того, чтобы кто-то в нашей стране не подошел и не сказал: "Хватит. Теперь мы хотим восстановить нашу страну", а это именно то, что мы сделали", - сказал он, выступая в американском конгрессе с обращением перед нацией.

Он считает, что "Китай пользовался своими преимуществами перед Соединенными Штатами, теперь мы изменили это".

Тем не менее, по словам Трампа, "у нас, возможно, самые лучшие отношения, которые у нас когда-либо были с Китаем, в том числе с президентом Си (председателем КНР Си Цзиньпином - ИФ)".

Трамп также заявил, что Вашингтон и Пекин "тесно работают и координирую усилия по борьбе с коронавирусом, распространяемым в Китае".

"Моя администрация предпримет необходимые меры для того, чтобы защитить американский народ от этой угрозы", - пообещал Трамп.

1гк мк

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