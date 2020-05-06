Этот контент был опубликован 6 мая 2020 г. 2:29

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что анализы развития ситуации с COVID-19, предложенные Университетом Джонса Хопкинса и Вашингтонским университетом, ошибочны.

"Эти модели были такими неправильными с самого первого дня. Как по нижней границе, так и по верхней. Они были так неправы (...). И продолжают создавать новые модели (...) и они ошибаются", - сказал Трамп в интервью ABC.

По его словам, эти модели не учитывают принятых мер.

"Но мы уменьшаем отрицательные последствия (коронавируса - ИФ), научились их смягчать, мы можем находиться на местах, работать на местах и также предупреждать негативные последствия", - заявил он.

Ранее Университет Джонса Хопкинса и Вашингтонский университет предостерегли от преждевременного возобновления привычного образа жизни в стране. Так, Университет Джонса Хопкинса предупредил, что ежедневный уровень смертности в США может удвоиться к июню. Тем временем, согласно прогнозам Вашингтонского университета, число погибших в стране от коронавируса может достичь 135 тыс. человек к 4 августа.

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