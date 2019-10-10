Этот контент был опубликован 10 октября 2019 г. 22:32

Вашингтон. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп предположил, что для решения турецко-курдской проблемы может либо направить военных, либо ввести жесткие финансовые меры против Турции или же выступить в качестве посредника между ней и курдами.

"Мы полностью разбили "халифат" ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ - ИФ), и у нас больше нет войск в районах, которые Турция атакует в Сирии. Мы прекрасно выполнили свою работу. Теперь же Турция нападает на курдов: они ведут борьбу друг против друга уже 200 лет", - написал от в четверг в твиттере.

По мнению Трампа, у США "есть выбор между тремя опциями: отправить тысячи военных (в зону конфликта - ИФ) и одержать военную победу. Либо мы можем нанести очень сильный финансовый и санкционный удар по Турции. Наконец, мы можем выступить посредниками для заключения сделки между Турцией и курдами", - добавил президент США.

В прошлом он неоднократно заявлял, что не хочет направлять дополнительные американские войска в Сирию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Родник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ) в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Согласно плану, основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы.

Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Изначально турецкая сторона согласовала с США план по созданию там зоны безопасности, свободной от курдских ополченцев и от террористов. Однако затем реализация этого совместного плана забуксовала, и Анкара решила действовать самостоятельно.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

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