Трамп считает, что на прошедшем саммите НАТО страны-участники значительно укрепили альянс
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Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что на состоявшемся саммите НАТО его участникам удалось существенно укрепить альянс и сделать его более сплоченным.
"Мы сделали так (на саммите - ИФ), чтобы у НАТО было больше денег, больше единства, больше настроя, чем, наверное, когда-либо", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.
По словам президента, сейчас в распоряжении союзников есть "сильный и мощный" альянс.
"Когда я стал президентом, такого не было. Теперь люди платят и исполняют свои обязательства", - сказал Д.Трамп.
1кю аю
Интерфакс