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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 15:51 13.07.2018 - 15:51

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что на состоявшемся саммите НАТО его участникам удалось существенно укрепить альянс и сделать его более сплоченным.

"Мы сделали так (на саммите - ИФ), чтобы у НАТО было больше денег, больше единства, больше настроя, чем, наверное, когда-либо", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

По словам президента, сейчас в распоряжении союзников есть "сильный и мощный" альянс.

"Когда я стал президентом, такого не было. Теперь люди платят и исполняют свои обязательства", - сказал Д.Трамп.

1кю аю

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