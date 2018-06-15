Трамп считает, что Обама упустил Крым
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Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его предшественник на посту Барак Обама упустил Крым.
"Президент Обама упустил Крым", - заявил он журналистам, его слова транслировал канал Си-Эн-Эн.
"Президент Обама упустил Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну", - добавил Д.Трамп.
Накануне американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.
"Президент Трамп заявил лидерам G7, что Крым - российский, потому что все жители там говорят по-русски", - отмечается в сообщении.
1эф бп
Интерфакс