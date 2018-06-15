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Этот контент был опубликован 15 июня 2018 г. 15:52 15.06.2018 - 15:52

(расширенная версия, добавлены высказывания президента США)

Вашингтон. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что его предшественник на посту Барак Обама упустил Крым.

"Президент Обама упустил Крым", - заявил он журналистам, его слова транслировал канал Си-Эн-Эн.

"Президент Обама упустил Крым, потому что президент Путин не уважал президента Обаму, не уважал нашу страну, не уважал Украину", - добавил Д.Трамп.

Накануне американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника сообщил, что президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7, состоявшегося на прошлой неделе в Канаде, заявил другим мировым лидерам, что считает Крым российским.

"Президент Трамп заявил лидерам G7, что Крым - российский, потому что все жители там говорят по-русски", - отмечается в сообщении.

До 2014 года неформальное объединение ведущих держав мира существовало в формате "большой восьмерки" с участием России.

В 2014 году председательство в "восьмерке" перешло к РФ, и саммит планировалось проводить в Сочи, но из-за событий на Украине и вокруг Крыма встреча в верхах была перенесена в Брюссель и прошла без российского участия. Объединение приняло решение вернуться к формату G7.

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