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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 14:57 11.10.2018 - 14:57

Вашингтон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Американский президент Дональд Трамп в четверг заявил, что оказал огромную услугу США, уволив Джеймса Коми с поста директора ФБР.

"Я оказал большую услугу этой стране, когда я уволил Коми. Он плохой человек с плохими намерениями", - сказал президент США в эфире телеканала "Фокс-ньюс".

"Стране очень повезло, когда я уволил его", - добавил Д.Трамп. Глава Белого дома отметил, что Дж.Коми "врал и организовывал утечки информации".

Он также вновь подверг критике и бывшего заместителя руководителя ФБР Эндрю Маккейба, назвав его "очень плохим парнем".

В мае 2017 года Д.Трамп уволил директора ФБР Дж.Коми, занимавшегося, в частности, расследованием предполагаемого вмешательства России в выборы в США. Дж.Коми также вел расследование нарушений Хиллари Клинтон правил служебной переписки. По словам американского лидера, он отстранил его от занимаемой должности из-за "неэффективного руководства бюро". Он критиковал и то, как Дж.Коми работал над делом Х.Клинтон.

Э.Маккейб же был уволен генпрокурором США Джеффри Сешнсом в марте 2018 года. Тогда Дж.Сешнс заявил, что это решение вызвано разглашением Э.Маккейбом не подлежавшей раскрытию в СМИ информации.

Э.Маккейб неоднократно подвергался критике со стороны Д.Трампа и Республиканской партии США, представители которой обвиняли его в предвзятости. Американский лидер заявлял, что недоволен тем, как Э.Маккейб проявил себя в расследовании в отношении его бывшей соперницы на президентских выборах Х.Клинтон. При этом Д.Трамп неоднократно указывал на тесные связи семьи Э.Маккейба с Демократической партией США.

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