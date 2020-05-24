Вашингтон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Опыт политической борьбы вряд ли поможет бывшему вице-президенту США Джо Байдену в борьбе за пост главы государства, считает президент США Дональд Трамп.

"Я бы ответил, что опыт. Но это не так: ведь на самом деле опыта у него нет, потому что, по-моему, он не помнит даже то, что было вчера", - сказал он в интервью тележурналистке Шэрил Атткиссон, опубликованном на сайте ее программы fullmeasure.news. Так Трамп ответил на вопрос о том, что он считает наиболее сильной стороной Байдена.

"Как это можно называть опытом? Он здесь (в политике - ИФ) давно. Его никогда не считали умным человеком", - добавил президент США.

Кроме того, он увидел у политика-Байдена множество недостатков. "У него их немало. Я могу весь день перечислять недостатки. Главная его проблема в том, что он недостаточно сообразительный, чтобы быть президентом. Ему ведь пришлось бы иметь дело с Китаем, с Россией, со всеми этими странами", - пояснил Трамп.

Ожидается, что в ноябре 2020 года за пост президента США будут бороться стремящийся к переизбранию республиканец Трамп и как раз демократ Байден.

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