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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 0:33 09.06.2018 - 00:33

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Глава США Дональд Трамп считает, что совместное заявление лидеров "Группы семи" будет подписано по итогам саммита в Канаде.

"Я думаю, что у нас будет совместное заявление", - сказал Д.Трамп журналистам после двусторонней встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Ранее сообщалось, что Франция откажется подписывать итоговое заявление саммита G7, если Д.Трамп не пойдет на уступки в вопросах пошлин на импорт европейских металлов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что без изменения позиции США по пошлинам на сталь и алюминий, иранской ядерной программе, Парижскому соглашению по климату подписывать совместное заявление не следует.

Канцлер Германии Ангела Меркель также выразила сомнение в том, следует ли подписывать совместное заявление при наличии серьезных разногласий.

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