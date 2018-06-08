Трамп считает, что по итогам саммита G7 в Канаде будет подписано совместное заявление
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Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Глава США Дональд Трамп считает, что совместное заявление лидеров "Группы семи" будет подписано по итогам саммита в Канаде.
"Я думаю, что у нас будет совместное заявление", - сказал Д.Трамп журналистам после двусторонней встречи с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.
Ранее сообщалось, что Франция откажется подписывать итоговое заявление саммита G7, если Д.Трамп не пойдет на уступки в вопросах пошлин на импорт европейских металлов.
Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что без изменения позиции США по пошлинам на сталь и алюминий, иранской ядерной программе, Парижскому соглашению по климату подписывать совместное заявление не следует.
Канцлер Германии Ангела Меркель также выразила сомнение в том, следует ли подписывать совместное заявление при наличии серьезных разногласий.
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Интерфакс