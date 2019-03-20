Этот контент был опубликован 20 марта 2019 г. 6:39

Вашингтон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что в последнее время представители Демократической партии стали выступать со странными, на его взгляд, инициативами.

"Демократы становятся очень "странными", - написал он в свое твиттере. - Теперь они хотят, чтобы право голосовать предоставлялось в 16 лет, упразднить коллегию выборщиков и значительно увеличить число судей Верховного суда".

"На самом деле, вы должны выиграть право на эти предложения в урне для голосования!" - подчеркнул Д.Трамп.

Как сообщалось, вопрос о снижении возраста для получения права голосовать на выборах до 16 лет рассматривается властями Вашингтона (округ Колумбия).

С предложением об упразднении коллегии выборщиков при выборах президента США выступила накануне сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

Э.Уоррен, которая планирует баллотироваться в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, заявила в эфире телеканала CNN, что в Конституцию должны быть внесены соответствующие изменения, чтобы при подсчете голосов учитывалось волеизъявление каждого американца.

Голосование коллегией выборщиков - заложенный в Конституцию страны механизм непрямых выборов, когда президента и вице-президента США избирает сформированная коллегия, состоящая из 538 специально выбранных лиц. Хотя право голоса имеют все граждане США, достигшие 18-летнего возраста, последнее слово в вопросе о том, кто станет хозяином Белого дома, остается именно за коллегией выборщиков.

1гк др

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