Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 15:46

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Разработка вакцины против коронавируса COVID-19 подает большие надежды, она может быть готова до конца этого года, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"Работа над вакциной выглядит весьма многообещающе, (вакцина может быть готова - ИФ) до конца этого года", - написал Трамп в своем твиттере.

Он добавил, что в противном случае найдутся другие решения в борьбе с пандемией COVID-19.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что в штатах, которые начинают возобновлять работу, отмечаются "хорошие показатели" развития ситуации с коронавирусом.

"Америка возвращается к жизни!" - добавил Трамп.

Ранее в четверг в Европейском агентстве лекарственных средств в свою очередь заявили, что вакцина против коронавируса может быть готова через год по оптимистичному сценарию, который основан на данных текущих испытаний.

"Если все пойдет по плану, то некоторые вакцины могут быть готовы к получению разрешения через год", - заявил на пресс-конференции сотрудник агентства, отвечающий за стратегию разработки вакцины Марко Кавалери.

"Это всего лишь прогнозы, основанные на том, что мы видим сейчас. Но я должен еще раз подчеркнуть, что это наилучший сценарий", - сказал он, добавив, что не все вакцины, которые разрабатываются сейчас, в итоге получат разрешение.

Эксперты здравоохранения США в начале этого года высказывали предположения, что вакцина может быть готова в течение 12-18 месяцев.

1ви ар

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