Трамп считает, что Россию следует вернуть в G8 - "Блумберг"

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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 14:19 08.06.2018 - 14:19

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что выступает за возвращение России в G8, передает агентство "Блумберг". По его информации, такое заявление Д.Трамп сделал перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7. ***/ 1во мф Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс