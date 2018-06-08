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Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что выступает за возвращение России в G8, передает агентство "Блумберг".

По его информации, такое заявление Д.Трамп сделал перед журналистами перед тем, как отправиться в Канаду на саммит G7.

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Интерфакс