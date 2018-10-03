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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 17:22 03.10.2018 - 17:22

Вашингтон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что провел "отличный" телефонный разговор с избранным президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и сможет успешно сотрудничать с ним в будущем.

"Только что переговорил с избранным президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Это был отличный телефонный разговор, мы хорошо сработаемся!", - написал президент США в среду в своем "Твиттере".

Андрес Мануэль Лопес Обрадор победил на президентских выборах в Мексике 1 июля 2018 года и официально займет пост 1 декабря.

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