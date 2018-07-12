Трамп считает, что США удалось выстроить "очень хорошие отношения" с КНДР
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Брюссель. 12 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что американской администрации удалось выстроить "очень хорошие отношения" с Северной Кореей.
"Я думаю, это была замечательная встреча (с лидером КНДР Ким Чен Ыном - ИФ), действительно, замечательная встреча. И я полагаю, что нам удалось выстроить очень хорошие взаимоотношения", - сказал американский президент на пресс-конференции по итогам саммита НАТО.
Он напомнил, что с момента саммита США - КНДР "не было никаких ракетных испытаний".
"Они (КНДР) взорвали военный объект. Я слышал, что они взрывают еще один ракетный объект. Они свернули всю свою пропаганду", - сказал он.
По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, президент США Д.Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.
1кю ар
Интерфакс