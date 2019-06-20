Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 3:08

Вашингтон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп предполагает, что может снять главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла с его поста, сообщает Bloomberg News со ссылкой на источники.

По их данным, Трамп заявил доверенным лицам еще в среду, что он считает, что у него есть полномочия заменить Джерома Пауэлла на посту председателя Совета Федеральной резервной системы.

Однако, отметили источники агентства, пока президент не планирует этого делать.

Информация о заявлениях президента появилась всего через несколько часов после того, как Пауэлл сказал, намерен отбыть свой полный четырехлетний срок, несмотря на продолжающуюся критику Трампа политики ФРС.

"Закон четко говорит, что мой срок службы составляет четыре года", - сказал он на пресс-конференции по итогам завершившегося в среду заседания ФРС.

Накануне СМИ сообщали, что Белый дом изучал вопрос о наличии правовых оснований для снятия Пауэлла с должности председателя ФРС в феврале этого года, вскоре после того, как президент подверг жесткой критике его политику.

Трамп неоднократно допускал неодобрительные высказывания в отношении политики Пауэлла, считая, что Федрезерву не стоит ужесточать политику, а скорее стоит ее смягчать.

1вз ад

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