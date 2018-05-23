Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 14:43 23.05.2018 - 14:43

Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Американский президент Дональд Трамп в среду вновь раскритиковал "государство в государстве" - ФБР, и заявил, что шпионить за политической кампанией кандидата в президенты незаконно.

"Шпион-гейт" может стать одним из крупнейших политических скандалов в истории!", - написал Д.Трамп в своем "Твиттере".

В другом своем сообщении он подчеркнул, что "шпионить за кампанией незаконно".

Д.Трамп отметил, что ведущее против него борьбу "преступное государство в государстве" занималось "фальшивым сговором с Россией", а в итоге "попалось на крупнейшем шпионском скандале".

На прошлой неделе президент США заявил, что сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) имели своего информатора, который по политическим мотивам следил за ходом его предвыборной кампании в 2016 году.

После этого он потребовал от министерства юстиции проверить, вмешивалось ли ФБР или Минюст при администрации Барака Обамы в его президентскую кампанию с политическими целями.

В свою очередь министерство юстиции США заявило, что организует проверку, чтобы выяснить, не было ли допущено нарушений при проведении расследования ФБР о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

эф во де

Neuer Inhalt Horizontal Line