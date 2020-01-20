Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 22:52

Вашингтон. 21 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что за первые три года его пребывания у власти ситуация в стране значительно улучшилась.

"Это было ровно три года назад, 20 января 2017 года: я был приведён к присяге", - написал Трамп в своём Твиттере.

Он подчеркнул, что за последние три года "уровень безработицы среди афроамериканцев достиг самой низкой отметки за всю историю страны", а также отметил снижение уровня безработицы и успехи в борьбе против нищеты в США.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года. На них Трамп намерен попытаться добиться переизбрания.

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