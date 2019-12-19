Этот контент был опубликован 19 декабря 2019 г. 3:18

Вашингтон. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп считает, что Сенат американского конгресса не допустит отстранения его от власти и он останется на посту главы государства, говорится в распространенном заявлении Белого дома.

"Президент уверен, что Сенат восстановит порядок, справедливость и надлежащую процедуру, которых были проигнорированы Палатой представителей. Он готов к следующим шагам и уверен, что будет полностью оправдан", - подчеркивается в нем.

Члены палаты представителей США объявили импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения.

Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Согласно результатам голосования, за оба пункта проголосовало более половины членов палаты представителей.

Дебаты перед голосованием в Палате представителей продлились более шести часов.

Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в сенате США сейчас принадлежит республиканцам, поэтому, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.

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