Этот контент был опубликован 2 июня 2019 г. 14:58

Вашингтон. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что члены Демократической партии не смогут добиться его отстранения от власти.

"Тем временем, демократы ничего не добьются в Конгрессе. Они лишь топчутся на одном месте. Возвращайтесь к работе, у вас есть, чем заняться!", - написал Трамп в Twitter в воскресенье.

"Никакого сговора (с Россией - ИФ), никакого препятствования правосудию, ничего!", - подчеркнул американский лидер, имея в виду результаты расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Тема импичмента в последние недели активно обсуждается в конгрессе США. Часть конгрессменов-демократов считает нужным добиваться отстранения Трампа от власти. Другие же считают более целесообразным дождаться выборов 2020 года и попытаться на них победить Трампа.

Проблема осложняется тем, что в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера по российскому вмешательству в выборы США 2016 года отмечается, что нет данных, подкрепляющих предположения о сговоре предвыборного штаба Трампа с РФ.

По итогам работы Мюллера Минюст не стал выдвигать в адрес президента обвинений в препятствовании расследованию. Таким образом, убедительного повода для попытки импичмента, по мнению наблюдателей, у демократов нет.

Тем не менее, часть влиятельных членов Демократической партии все же считает импичмент возможным. Технически отстранить Трампа от власти было бы крайне сложно, потому что для этого демократам в Конгрессе потребовалась бы поддержка существенной части соратников президента из республиканской партии.

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