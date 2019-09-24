Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 23:03

Нью-Йорк (ООН). 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что не боится планов демократов начать процедуру, цель которой - объявить ему импичмент, так как такое развитие событий лишь поможет ему добиться переизбрания в 2020 году.

"Если она (спикер палаты представителей Нэнси Пелоси - ИФ) сделает это, то все согласны, что это будет хорошим развитием событий для меня и для моего переизбрания", - приводят западные СМИ слова Трампа, сказанные в Нью-Йорке.

Ожидается, что в ночь на среду Пелоси объявит, что поддерживает начало расследования палаты представителей, цель которого - объявление импичмента главе государства.

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