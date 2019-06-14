Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 15:16

Вашингтон. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что если бы он не руководил страной, то Соединенные Штаты и Северная Корея вели бы войну друг против друга.

"Газеты не могли поверить, когда у нас была первая встреча (с Ким Чен Ыном - ИФ), они не верили, когда была вторая. Если бы у нас (США - ИФ) не было встреч, мы бы закончили войной. Если бы я не был американским президентом, вы бы сейчас были свидетелями большой войны", - сказал он в интервью Fox News.

Он отметил, что только при нем на посту президента у США и КНДР появились такие двусторонние отношения, каких не бывало ранее.

"Сейчас у нас совершенно другая ситуация. Теперь у нас есть отношения. Но я не спешу, все будет идти понемногу", - утверждает президент США.

12 июня исполнился год с момента проведения первого саммита США-КНДР в Сингапуре. По его итогам было принято совместное заявление, в котором США обязались предоставить гарантии безопасности Северной Корее, а КНДР подтвердила приверженность денуклеаризации Корейского полуострова.

В конце февраля 2019 года в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Однако эта встреча в верхах завершилась преждевременно, без подписания итогового соглашения.

В преддверии годовщины первого саммита северокорейские СМИ выпустили ряд статей, в которых, однако, говорилось, что отношения между двумя странами испытывают трудности.

1эф ар

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