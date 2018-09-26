Трамп уверен, что Иран предложит США заключить новое ядерное соглашение
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Нью-Йорк. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Иран выступит с инициативой по заключению нового атомного соглашения.
"Неважно, что мировые лидеры думают об Иране. Я думаю, что Иран придет ко мне, и они заключат хорошее соглашение. Может быть, и нет, никто не знает, но сейчас они сильно страдают. У них беспорядки в каждом городе", - сказал Д.Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке.
По его словам, он не хочет, чтобы у Ирана было ядерное оружие. "Взгляните, что происходит с бизнесом, компании покидают Иран", - сказал Д.Трамп.
Ранее американский лидер призвал "всех членов Совбеза ООН вместе с США сделать так, чтобы Иран изменил свое поведение, и гарантировать ситуацию, при которой он никогда не заполучит ядерную бомбу".
В мае этого года президент США Д.Трамп объявил о том, что Вашингтон отказывается от дальнейшего участия в ядерной сделке шестерки стран с Ираном по ядерной программе. Соединенные Штаты начали восстанавливать санкции, снятые с Ирана в рамках соглашения 2015 года.
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Интерфакс