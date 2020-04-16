Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что не только США удастся восстановить экономику после удара, нанесенного пандемией коронавируса COVID-19.
"На телеконференции "группы семи" сегодня я обсудил (ситуацию) с лидерами стран... Их страны разорены, их экономики разорены, но они их отстроят так же, как и мы", - сказал Трамп.
"Наша экономика будет больше, лучше и сильнее, чем прежде", - отметил президент США.
Трамп считает, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для возвращения экономической активности в США в нормальное русло.
"Наша экспертная группа согласилась, что следующим полем битвы в нашей войне вновь станет открытие Америки. И мы занимаемся именно этим - мы открываем нашу страну, и мы должны сделать это - Америке необходимо быть открытой", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.
По его словам, длительная приостановка активности не может быть долгосрочным решением. "Для сохранения здоровья наших граждан необходимо сохранить действующей нашу экономику", - отметил Трамп.
1ар аг