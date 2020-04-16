Этот контент был опубликован 17 апреля 2020 г. 1:41

Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Американский президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что не только США удастся восстановить экономику после удара, нанесенного пандемией коронавируса COVID-19.

"На телеконференции "группы семи" сегодня я обсудил (ситуацию) с лидерами стран... Их страны разорены, их экономики разорены, но они их отстроят так же, как и мы", - сказал Трамп.

"Наша экономика будет больше, лучше и сильнее, чем прежде", - отметил президент США.

Трамп считает, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, пришло время для возвращения экономической активности в США в нормальное русло.

"Наша экспертная группа согласилась, что следующим полем битвы в нашей войне вновь станет открытие Америки. И мы занимаемся именно этим - мы открываем нашу страну, и мы должны сделать это - Америке необходимо быть открытой", - заявил Трамп на брифинге в Белом доме.

По его словам, длительная приостановка активности не может быть долгосрочным решением. "Для сохранения здоровья наших граждан необходимо сохранить действующей нашу экономику", - отметил Трамп.

1ар аг

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