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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 19:49 07.06.2018 - 19:49

Вашингтон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что ему не нужно уделять много времени подготовке к встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я думаю, я очень хорошо подготовлен. Я не думаю, что мне придется очень много готовиться. Все дело в отношении (к переговорам - ИФ). Дело в желании решать вопросы", - сказал президент журналистам во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Он также заявил, что не планирует играть в гольф с Ким Чен Ыном во время их встречи.

Встреча лидеров США и КНДР запланирована на 12 июня в отеле "Капелла" на острове Сентоса. Основное внимание будет посвящено вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

1аю ар

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