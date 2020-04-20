Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 1:49

Вашингтон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что в ноябре этого года без проблем добьётся переизбрания.

"Один раз я уже выиграл. и теперь мы снова выиграем, причём разгромно", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Многие люди любят меня. И именно поэтому я тут (в Белом доме - ИФ)", - считает Трамп.

Он отметил, что некоторые американские СМИ систематически критикуют его, даже когда особых причин для этого нет. Не стала исключением и тема коронавируса.

"Даже если бы я сюда пришёл с чудо-таблеткой, которая полностью решила бы проблему, эти СМИ бы сказали, что я ужасно работаю", - уверен президент США.

Он оставил за собой право продолжать агрессивно отвечать на провокационные вопросы. "Ведь если я не буду так реагировать, то буду выглядеть нелепо", - уверен он.

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