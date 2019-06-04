Этот контент был опубликован 4 июня 2019 г. 15:56

Вашингтон. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Партнеры по НАТО, еще не выполнившие обязательства по увеличению расходов на оборону, неизбежно сделают это, заявил во вторник президент США Дональд Трамп.

"У них нет выбора, они должны сделать это", - сказал он на пресс-конференции в Лондоне.

Трамп отметил, что все больше партнеров по НАТО успешно решают поставленную альянсом задачу - выделять не менее 2% от ВВП на оборону.

Президент пояснил, что увеличение расходов необходимо, чтобы альянс успешно решал стоящие перед ним задачи и обеспечивал надежную защиту населения.

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