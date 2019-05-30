Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выразил в четверг уверенность в том, что на выборах 2016 года ему удалось победить, благодаря собственным усилиям и без помощи РФ.

"Россия мне не помогала. Я сам себе помог и победил на выборах", - сказал он журналистам в Вашингтоне.

По его мнению, Москве вообще было бы выгоднее, чтобы в 2016 году победил не он, а его соперница от демократов Хиллари Клинтон.

Президент подчеркнул, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве не выявил сговора между его предвыборным штабом и Москвой. При этом Трамп уверен, что Мюллер очень хотел найти компрометирующую информацию. В частности, по словам лидера США, Мюллер мог на него обидеться, потому что в свое время надеялся возглавить ФБР. "Но я отказал", - сказал Трамп.

Как сообщалось, в докладе говорится, что сговора между предвыборным штабом Трампа и РФ не было. В то же время спецпрокурор выразил уверенность в том, что Россия пыталась оказать влияние на американские президентские выборы.

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