Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 21:43

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет поладить с Россией, так как в этой стране - умные люди.

"Я уверен, что мы поладим с Россией, потому что там умные люди", - заявил он на пресс-конференции в Вашингтоне.

При этом он отметил, что придерживается жесткого подхода к РФ. "Можете попросить (президента РФ Владимира) Путина (подтвердить это - ИФ), - добавил Трамп.

Он подчеркнул, что прежний президент США Барак Обама занимал куда более мягкую позицию по России. В частности, он напомнил об эпизоде, когда Обама пообещал Дмитрию Медведеву, который был тогда президентом РФ, что после выборов в США сможет проявлять больше гибкости по отношению к России.

1во ав

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