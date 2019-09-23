Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 21:13

Вашингтон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС- Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что заслуживает Нобелевской премии за разные свои заслуги, но не получит ее, так лауреатов выбирают несправедливым образом.

"Я думаю, я получил бы Нобелевскую премию за многие вещи, если бы ее вручали справедливо. Но они не вручают ее справедливо", - приводят американские СМИ слова Трампа во время его общения с пакистанскими журналистами на полях Генассамблеи ООН.

"Они присудили премию (бывшему президенту США Бараку - ИФ) Обаме сразу же после того, как он стал президентом. И он сам не понимал, почему получил ее. И вы знаете, что? Это единственное, в чем я с ним согласен", - добавил американский лидер.

По сообщениям американских журналистов, находившийся рядом с Трампом премьер Пакистана Имран Хан рассмеялся, когда Трамп отвечал на вопросы про Нобелевскую премию.

Ряд западных СМИ сообщал, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее в этом году выдвинул Трампа на получение Нобелевской премии мира за усилия по урегулирования северокорейской проблемы.

Лауреатов Нобелевской премии 2019 года будут объявлять в этом году в период с 7 по 14 октября. Трамп в прошлом уже озвучивал мысль о том, что был бы достоин Нобелевской премии.

В прошлом году премию мира присудили хирургу из Демократической Республики Конго Денису Муквеге и правозащитнице из Ирака Наде Мурад за усилия, направленные на то, чтобы положить конец использованию сексуального насилия в качестве оружия в ходе вооруженных конфликтов.

Муквеге, называемый еще "доктор чудо", более всего известен как основатель и директор госпиталя Панзи, в котором оказывают медицинскую помощь женщинам, ставшим жертвами групповых изнасилований.

Мурад активно занимается правозащитной деятельностью. Несколько раз была удостоена значимых премий и наград. Она представительница народа езидов - этнического меньшинства, проживающего на севере Ирака. В 2014 году она пострадала от преследований езидов со стороны запрещенной в РФ террористической группировки ИГ.

1вл во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!