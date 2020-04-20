Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 1:31

Вашингтон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что не сожалеет, что принял ранее в этом году жесткие меры по борьбе против коронавируса COVID-19.

"Мы поступили верно", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Трамп объяснил, что невозможно было просто игнорировать существование вируса и ждать, пока у населения выработается к нему иммунитет. "Это вышло бы из-под контроля и было бы ужасно", - считает президент.

По его оценке, если бы власти ничего не предприняли, в стране от последствий заражения умерли бы "миллион, а, может, даже более двух миллионов человек".

Согласно прогнозам администрации США и медиков, нынешняя волна коронавируса в США унесёт жизни 50-60 тыс. человек.

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