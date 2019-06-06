Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в четверг выразил уверенность в том, что рано или поздно Британия выйдет из ЕС, но ему интересно, как будут развиваться эти события.

"Они работают очень усердно. Я знаю, что они (Британия и ЕС - ИФ) работают вместе очень усердно, но, кажется, что пока ничего не выходит. Но рано или поздно что-то произойдет тем или иным образом, все сработает", - заявил он на пресс-конференции в Кане в Нормандии.

Трамп отметил, что ему интересно, как будут развиваться события в Британии.

"Но мне интересно узнать, как это произойдет", - сказал он. Президент США также отметил, что другое важное для Британии событие - смена премьер-министра.

"Так что я думаю, прежде чем размышлять о Brexit, в ближайшие пару недель нужно посмотреть, что произойдет, кто будет новым лидером. Складывается очень интересная ситуация", - считает Трамп.

Кроме того, он рассказал, что ему очень понравилась поездка в Британию и мероприятия, проведенные в кругу королевской семьи, а также лично Елизавета II.

"Я считаю, что это было удивительное времяпровождение, особенно то, что мы провели там много времени с королевой, которая, как я считаю, - невероятная дама... Было так интересно поговорить с ней, провести с ней так много времени, вообще-то так много, что я думаю, что я ее уже очень хорошо знаю. И она, конечно же, меня отлично уже знает", - добавил Трамп.

Трамп и его делегация провели в Британии четыре дня. В настоящее время он находится во Франции.

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