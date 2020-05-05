Этот контент был опубликован 5 мая 2020 г. 16:59

Вашингтон. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил во вторник журналистам, что Вашингтон не имеет отношения к событиям в Венесуэле.

"Наше правительство не имеет никакого к этому отношения", - сказал он американским журналистам.

Накануне венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу установлены два гражданина США. По его словам, заговор был согласован с Вашингтоном. Целью являлось проникновение в Венесуэлу через Карибское побережье и смещение законных властей.

В воскресенье МВД Венесуэлы сообщило, что сорвана попытка вторжения со стороны Колумбии группы боевиков, использовавших скоростные катера. В результате попытки вторжения восемь нападавших были убиты, двоих взяли в плен. В Колумбии также отвергли какую-либо причастность властей к этой операции.

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