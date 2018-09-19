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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 15:09 19.09.2018 - 15:09

Вашингтон. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что потребовал обнародования документов из расследования ФБР о возможном вмешательстве России в выборы, чтобы показать людям, что оно начиналось как мистификация, а разоблачение этого досье может стать его важнейшим достижением на посту президента.

"То, что мы сделали, это огромная услуга для нашей страны, на самом деле. Я надеюсь, что смогу назвать это наряду со снижением налогов и всем прочим, что я делал... по-своему это может быть даже самое важное, потому что речь идет о коррупции", - сказал президент в интервью видеоверсии издания "Хилл".

Президент подчеркнул, что его ключевая ошибка в отношении экс-главы ФБР Джеймса Коми заключалась в том, что он слишком долго тянул с увольнением.

17 сентября Д.Трамп подписал распоряжение о рассекречивании документов ФБР и министерства юстиций, связанных с расследованием предполагаемого вмешательства России в американские выборы в 2016 году.

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