Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 4:02

Вашингтон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Дональд Трамп выразил недоумение, почему генеральный прокурор Уильям Барр не намерен рассматривать вопрос о роли бывшего президента Барака Обамы в расследовании в отношении ФБР.

В настоящее время спецпрокурор Джон Дурем ведет дело, касающееся вмешательства ФБР в предвыборную кампанию Трампа в 2016 году и обвинении Трампа в связях с Москвой. Барр накануне заявил журналистам, что, по его мнению, расследование Дурема в отношении действий ФБР не приведет к привлечению к ответственности Обамы и кандидата в президенты на выборах 2020 года Джо Байдена, который был вице-президентом при Обаме.

"Я немного удивлен этим заявлением", - сказал Трамп журналистам. Тем не менее, он заявил, что Барр "очень благородный человек" и оставляет за ним решение в отношении Обамы.

1гк бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Внешний контент Жить и работать в Швейцарских Альпах в условиях цифровой революции