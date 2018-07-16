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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 18:54 16.07.2018 - 18:54

Вашингтон. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Американский сенатор Линдси Грэм в понедельник заявил, что президент США Дональд Трамп во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным упустил шанс призвать РФ к ответственности за якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

"Упущенная возможность президента Трампа - решительно призвать Россию к ответственности за вмешательство 2016 года и донести мощное предостережение относительно следующих выборов (в США - ИФ)", - написал он на своей странице в "Твиттере".

По мнению сенатора, реакцию Д.Трампа на тему вмешательства "Россия расценит как знак слабости", что создаст проблемы в будущем.

Кроме этого, Л.Грэм призвал Конгресс провести слушания, посвященные сотрудничеству США и РФ по Сирии, и упомянул в этом контексте присутствие Ирана на сирийской территории.

Также он призвал изучить футбольный мяч, подаренный В.Путиным американскому президенту во время пресс-конференции по итогам встречи.

"Наконец, если бы (президентом США - ИФ) был бы я, я бы проверил футбольный мяч на наличие прослушивающих устройств и никогда бы не разрешил (проносить - ИФ) его в Белый дом", - написал Д.Грэм.

В понедельник В.Путин заявил, что Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела США.

"Президент Трамп в очередной раз затронул тему так называемого "российского вмешательства" в избирательные процессы в США. Мне пришлось повторить то, что говорил уже неоднократно, в том числе и на личных встречах с президентом: что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе, выборные процессы", - сказал В.Путин на пресс-конференции в Хельсинки.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил: "Я доверяю своей разведке, но хочу сказать, что президент Путин очень сильно отрицал сегодня (обвинения во вмешательстве), и он дал прекрасные предложения. Он говорил, что люди, которые работают над делом, должны работать с их следователями по поводу этих двенадцати подозреваемых (во вмешательстве - ИФ)".

1аю ар об

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