Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 10:15

Вашингтон. 23 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп установил свой новый личный рекорд по количеству записей за один день в своем аккаунте в соцсети Twitter, сообщают американские СМИ.

По их подсчетам, Трамп в среду сделал более 140 постов. В этот показатель включены не только личные записи американского лидера, но и "ретвиты".

Отмечается, что предыдущий рекорд Трампа составлял 123 сообщения, их он написал сравнительно недавно - 12 декабря 2019 года.

Накануне президент США активно писал в Twitter о различных событиях, в частности, о проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме, о недавнем торговом соглашении с Китаем. Американский лидер также упомянул тему импичмента, судебный процесс в рамках которого стартовал на этой неделе в Сенате США.

Трамп часто использует Twitter, в своем аккаунте он публикует комментарии по внутренней ситуации в США и по внешней политике страны. Он не раз говорил, что соцсети, в частности, Twitter позволяют ему доносить сообщения до миллионов человек, минуя сообщающие фейковые новости СМИ. При этом президент отмечает, что ведет записи в Twitter лично, не прибегая к услугам помощников.

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