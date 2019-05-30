Этот контент был опубликован 30 мая 2019 г. 15:02

Вашингтон. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заверил, что ни один его предшественник не демонстрировал такой жесткий подход к РФ, как он.

"Никто не был жестче в том, что касается России, нежели Дональд Трамп", - сказал он журналистам в Вашингтоне в четверг.

Трамп заверил, что введенные им санкции против Москвы - "беспрецедентно жесткие", и посетовал, что американские СМИ редко об этом упоминают.

"Но я все равно хочу наладить отношения с Россией, Китаем, ЕС и даже с Ираном", - подчеркнул президент.

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