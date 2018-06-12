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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 11:56 12.06.2018 - 11:56

Вашингтон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что хотел бы участия КНР и Южной Кореи в процессе заключения мира между США и КНДР.

"Я бы хотел, чтобы они также были привлечены к этому процессу", - заявил Д.Трамп, отвечая на вопрос журналиста об участии Южной Кореи и КНР в процессе заключения мира между США и КНДР.

"Я думаю, что было бы великолепно, если Китай будет привлечен, равно как и Южная Корея", - добавил Д.Трамп.

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