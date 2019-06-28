Этот контент был опубликован 29 июня 2019 г. 1:23

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Вашингтон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп предложил встретиться лидеру КНДР Ким Чен Ыну в демилитаризированной зоне на границе Южной Кореи и КНДР.

"После некоторых очень важных встреч, включая мою встречу с президентом Китая Си (Си Цзиньпин, председатель КНР - ИФ), я поеду из Японии в Южную Корею. Пока я буду там, я бы, на усмотрение председателя Северной Кореи Кима, встретился с ним в пограничной демилитаризованной зоне, чтобы просто пожать руку и сказать: "Привет", - написал Трамп в своем Twitter.

Президент США провел два саммита с Ким Чен Ыном. Первая встреча в Сингапуре позволила сторонам наметить пути возможной денуклеаризации КНДР. Второй саммит в Ханое завершился без конкретных результатов из-за нежелания Вашингтона смягчить санкции против Пхеньяна.

бп

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