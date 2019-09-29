Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 1:57

Вашингтон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп рассчитывает на встречу с председателем комитета по разведке в Палате представителей США Адамом Шиффом и сотрудником разведки, сообщившем о его разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Как и каждый американец, я заслуживаю встречи со своим обвинителем, особенно когда этот обвинитель, так называемый "осведомитель", представил идеальный разговор с иностранным лидером совершенно неточным и мошенническим способом", - написал Трамп в своем твиттере.

Он также отметил, что председатель комитета по разведке выдумал то, что якобы произнес президент США во время разговора с Зеленским.

"Я хочу, чтобы Шифф был допрошен на самом высоком уровне за мошенничество и измену. Кроме того, я хочу встретиться не только с моим обвинителем, который представил информацию из вторых и третьих рук, но и с человеком, который незаконно дал эту информацию, которая была в значительной степени неправильной, "осведомителем"", - заявил Трамп.

Он также добавил, что за тот факт, что данный сотрудник разведки "шпионил" за президентом США ему могут грозить "большие последствия".

Помимо прочего, Трамп в очередной раз обвинил демократов в том, что они наносят большой вред стране.

"Эти левые радикалы, ничего не делающие демократы, наносят большой вред нашей стране. Они лгут и обманывают, как никогда раньше в истории нашей страны, чтобы дестабилизировать Соединенные Штаты Америки, и это в преддверии выборов 2020 года", - заключил президент США.

Как ранее сообщали СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

По требованию законодателей стенограмма беседы Трампа с Зеленским также была передана им для изучения. Вместе с тем, как сообщают СМИ, это не заставило их отказаться от свертывания процедуры.

Опубликованный Белым домом документ составлен, основываясь на записях сотрудников администрации США, присутствовавших в кабинете Трампа во время телефонного разговора с Зеленским. Согласно стенограмме, Трамп действительно просил Зеленского провести расследование по делу Байдена. Однако в тексте нет признаков угроз и шантажа со стороны американского президента.

Тем не менее, СМИ, комментируя скандал, отмечают, что требованием расследования деятельности Байденов на Украине Трамп пытается устранить вероятного соперника от Демократической партии - Джо Байдена - на президентских выборах 2020 года.

Сам Трамп заявлял, что расследование, направленное на объявление импичмента, является "охотой на ведьм", и сказал, что демократ-конгрессмен Шифф, который инициировал расследование, опорочил и оклеветал его, и должен уйти из Конгресса.

1вз тг

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