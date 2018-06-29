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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 12:51 29.06.2018 - 12:51

Вашингтон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональда Трамп неоднократно заявлял высокопоставленным чиновникам американской администрации о намерении вывести США из Всемирной торговой организации (ВТО), пишет новостной интернет-портал Axios со ссылкой на информированные источники.

Фьючерсы на американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones сократили подъем, европейский Stoxx 600 перешел к снижению после публикации этого материала. Доллар США продолжает дешеветь по отношению к большинству валют развитых стран.

По словам одного из источников Axios, обсуждавшего этот вопрос непосредственно с Д.Трампом, американский президент "грозился выйти из ВТО сотню раз". При этом он якобы говорил советникам, что ВТО всегда обманывают США, и он не видит причин сохранять членство в организации.

Вместе с тем советники Д.Трампа по вопросам экономики пытались переубедить президента, заверяя его, что членство в ВТО идет на пользу США. В качестве одного из аргументов ему напоминают данные из подписанного им экономического доклада: США с 1995 года выиграли 85,7% исков в ВТО при среднемировом показателе 84,4% и 66,7% у КНР.

Однако Д.Трамп не склонен прислушиваться к этим аргументам, пишет Axios.

Во время предвыборной кампании Д.Трамп называл ВТО "настоящим бедствием". В апреле текущего года он заявил, что организация несправедливо относится к США, при этом поощряя Китай.

Служба финансово-экономической информации

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