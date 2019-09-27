*** Он назвал Байдена глупым, а журналистов - животными

Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе беседы с дипломатами в Нью-Йорке обвинил в шпионаже информатора, сообщившего в Конгресс подробности о его разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает агентство Bloomberg.

"Мы на войне. Эти люди (устраивающие утечки - ИФ) больны. Они больны", - сказал Трамп американским дипломатам на закрытой для прессы встрече. Агентство получило в свое распоряжение видеозапись с этого мероприятия.

"Я хочу знать, кто этот человек, кто этот человек, который передал информатору данные? Потому что это (передача подобных данных - ИФ) похоже на шпионаж", - продолжил он.

Агентство отмечает, что выдержки из беседы в формате аудиозаписи также опубликовала на своем сайте газета The Los Angeles Times.

"В общем-то, этот человек (информатор - ИФ) никогда не видел доклад (своими глазами - ИФ), он не видел стенограмму звонка, он просто что-то об этом услышал... Они (причастные к утечке информации люди - ИФ) практически шпионы", - добавил он.

Трамп также в ходе встречи посетовал на то, что в настоящее время в США не так жестко наказывают "за шпионаж и государственную измену" как в былые времена. При этом он не уточнил, какие конкретные виды наказания он имеет в виду.

Говоря о бывшем вице-президенте США Джо Байдене и его сыне Хантере Байдене, он вновь указал на то, что его политический оппонент помог своему сыну "ненадлежащим образом завладеть миллионами долларов", ведя бизнес на Украине и в Китае. Самого Байдена он наградил крайне нелестным эпитетом, русский аналог которого - "тупой как пень".

Президент США, вместе с тем, вновь обрушился с критикой на представителей СМИ.

"Вы знаете этих животных в прессе. Они же животные. Одни из худших человеческих существ, которых вы встречали. Они отбросы. Многие из них - отбросы", - сказал он.

Встреча была организована Белым домом, список гостей также был утвержден Белым домом, но на ней присутствовали не только сотрудники постпредства США при ООН и их семьи, но и другие люди. На ней можно было пользоваться мобильными телефонами.

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