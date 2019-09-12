Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 0:37

Вашингтон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.

"Я бы предпочел добиться полной сделки", - заявил Трамп журналистам по поводу торговых переговоров с Китаем.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщало, что советники президента США обсуждают возможность заключения временного соглашения с КНР, согласно которому пошлины на ряд товаров китайского импорта могут быть отложены или отменены в обмен на увеличение закупок Китаем американских сельскохозяйственных товаров.

Также Вашингтон хочет получить от Китая заверения о намерениях соблюдать права американских компаний и частных лиц на интеллектуальную собственность.

По словам источников, обсуждения ведутся в рамках подготовки к новому раунду торговых переговоров, который состоится в ближайшие недели. Сам Трамп пока не одобрил временную сделку, отмечают они.

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