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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 19:50 08.06.2018 - 19:50

Вашингтон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что рассматривает возможность амнистировать покойного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Мохаммеда Али.

"Я думаю о ком-то, кого вы все хорошо знаете. Он прошел через многое... и в те времена не пользовался большой популярностью, но память о нем очень популярна. Речь идет о Мохаммеде Али - мы рассматриваем рекомендации (чтобы амнистировать - ИФ) Мохаммеда Али", - заявил Д.Трамп в беседе с журналистами в Вашингтоне.

В свою очередь бывший адвокат М.Али Рон Твил, представляющий интересы семьи спортсмена, опубликовал в пятницу заявление, в котором сообщил, что с юридической точки зрения необходимости в амнистии не существует.

"Мы ценим заботу со стороны президента Трампа, но необходимости в амнистии нет", - заявил юрист.

"В 1971 году Верховный суд США единогласно отменил приговор Мохаммеду Али. Судимости, требующей амнистии, нет", - пояснил он.

В 1967 году М.Али отказался служить в армии, после того как его призвали в ряды военнослужащих для отправки во Вьетнам. Боксер был осужден, ему запретили выступать на ринге. Запрет был снят Верховным судом США в 1971 году.

М.Али скончался в 2016 году в возрасте 74 лет.

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