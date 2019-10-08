Вашингтон. 8 октября. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп периодически обсуждает со своими советниками возможность ввести проверки на полиграфе для сотрудников Белого дома, пишет во вторник газа Politico со ссылкой на источники.

Так, по данным источника газеты, после недавних утечек в СМИ информации о работе его администрации Трамп выносит на обсуждение эту меру, чтобы "остановить все эти вещи".

"Он хотел проверить на полиграфе всех сотрудников в здании, чтобы установить, кто говорил с прессой", - заявил газете источник, ранее работавший в Белом доме. Он отметил, что особенно Трамп злился по поводу утечек информации в тех случаях, когда она была правдивой.

Кроме того, по его словам, несколько сотрудников Белого дома сами вызывались пройти проверку на полиграфе, когда узнали, что их подозревают в общении с журналистами.

Издание отмечает, что эту идею он начал высказывать еще в первые месяцы после того, как занял свой пост. Однако его помощникам и советникам всегда удавалось его отговаривать от этого шага. Тем не менее, Трамп все равно периодически поднимает в разговорах тему о проверках на полиграфе.

"Это обсуждали, и люди пытались успокоить президента, пытались показать, что они также воспринимали все лично и крайне серьезно, как и он сам", - говорит другой источник Politico, ранее работавший в Белом доме.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила газете The Hill, что "у президента и у любого сотрудника его администрации есть право расстраиваться или даже злиться из-за утечек".

"Утечка информации, зачастую секретной, только наносит вред стране", - заявила она. Гришем отметила, что с 2015 года, с тех пор, когда она начала работать с Трампом, она ни разу не слышала, чтобы он предлагал ввести проверки на полиграфе с целью остановить утечки информации.

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