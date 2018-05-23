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Этот контент был опубликован 23 мая 2018 г. 10:03 23.05.2018 - 10:03

Вашингтон/Брюссель. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп настаивает на сокращении поставок стали и алюминия из Европейского союза на 10% в качестве условия для освобождения стран ЕС от пошлин на импорт этих металлов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники с европейской стороны.

Ранее во вторник министр экономики и технологий Польши Ядвиги Эмилевич, которая участвовала в торговых переговорах между ЕС и США, заявила, что Вашингтон предложил Брюсселю два варианта.

Первый предполагает введение жесткой квоты на поставки стали и алюминия из ЕС, которая составит 90% от объемов европейского импорта в США в 2017 году. Источник WSJ в европейских дипломатических кругах отметил, что такой вариант является незаконным и ЕС на него не согласится.

Второй сценарий - введение пошлины на поставки, превышающие те же 90% от уровня прошлого года.

Как отмечает WSJ, в Европе до сих пор не могут понять, чего конкретно хочет добиться Д.Трамп.

Член Еврокомиссии по торговле Сесилия Мальмстрем полагает, что США не продлят отсрочку на введение пошлин для европейских компаний после 1 июня. Вместе с тем во вторник она заявила, что ЕС продолжит настаивать на освобождении от повышенного обложения европейской продукции этих отраслей.

"У нас сложилось впечатление, что каким-то образом они хотят ограничить импорт стали в США. И алюминия тоже", - сказала С.Мальмстрем.

"На самом деле, они (США - ИФ) просто не понимают, как реализовать сокращение, - считает Я.Эмилевич. - Нам необходимо использовать каждую представляющуюся возможность, чтобы обсуждать с американской стороной" исключения из пошлин.

Д.Трамп с 23 марта ввел пошлины на импорт стали в США в размере 25% и алюминия в размере 10%. При этом он подписал документ, откладывающий введение заградительных пошлин на сталь и алюминий из ряда государств-союзников: Аргентины, Австралии, Бразилии, стран Европейского союза, Канады, Мексики и Южной Кореи.

ЕС заявил, что примет собственные меры и 18 мая представил Всемирной торговой организации (ВТО) список ответных пошлин, объем которых составит 1,4 млрд евро. В перечень американских товаров, которые могут с 20 июня обложить дополнительными 25%-ными европейскими пошлинами, включены апельсиновый сок, виски, табак и мотоциклы.

Южная Корея ранее согласилась ограничить поставки стали в США 70% от среднего показателя за последние три года. При этом Южная Корея занимает третье место среди иностранных источников стали для американского рынка, и ее компании за первые четыре месяца 2018 года уже исчерпали эту квоту в 9 из 54 категорий стальной продукции, отмечает WSJ.

Администрация президента США также намеревается ввести поквартальные ограничения импорта, "излишки" будут задержаны на границе, перенаправлены на другие рынки или уничтожены.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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