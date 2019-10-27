Этот контент был опубликован 27 октября 2019 г. 15:07

Вашингтон. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Главарь террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади погиб, приведя в действие пояс со взрывчаткой, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"Он погиб как трус, а не как герой", - сказал он журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, террорист "кричал и плакал". Он оказался в тупике - в подземном тоннеле вместе с тремя своими детьми. В итоге аль-Багдади привел в действие взрывчатку, зная, что погибнет не только он, но и дети.

1во аг

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