Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 23:32

Вашингтон. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Американские военные, базирующиеся в настоящее время в районе месторождений нефти на севере Сирии, уйдут оттуда, когда эти объекты смогут так или иначе контролировать курды, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы там контролируем нефть и уйдём оттуда, когда решим вопрос насчёт курдов и этих месторождений", - сказал он журналистам в Белом доме.

Ранее США отвели свои войска с севера Сирии, сохранив при этом присутствие на ряде нефтяных месторождений. Курдские ополченцы были союзниками западных стран в борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). Однако после того, как против них начала военную операцию Турция, сирийские курды отступили от границы и были вынуждены заключить соглашение с Дамаском, пустив сирийские правительственные войска на свою территорию.

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